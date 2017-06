Mavuba: "A Lilla Hazard giocò l'ultimo match ubriaco e fece 3 gol"

Che i suoi dribbling siano ubriacanti nessuno lo ha mai messo in dubbio. Evidentemente Eden Hazard deve essere spumeggiante non solo sul terreno di gioco, ma anche fuori dal campo. Come ha di recente rivelato l'ex compagno al Lille Rio Mavuba, il fenomeno belga salutò la squadra francese giocando l'ultima partita di Ligue 1 da ubriaco. Preso dall'euforia per il trasferimento clamoroso in Inghilterra (il Chelsea pagò 40 milioni di euro, facendone il belga più pagato della storia del calcio), l'allora 21enne nato a La Louviere scese in campo in condizioni non proprio ottimali.



Stando alle dichiarazioni di Mavuba al "The Indipendent", Hazard avrebbe festeggiato in grande stile l'approdo in Premier la notte precedente il match, concedendosi qualche bicchiere di troppo fino a tarda mattinata. Tra gli invitati alla festa giocatori del calibro di Joe Cole, Dimitri Payet e Mathieu Debuchy. "Fu l'ultima partita con la maglia del Lille e la sera prima organizzò il party per salutarci. Non dormì e bevve per tutta la notte poi però fece una tripletta in mezz'ora. Tutti noi pensammo che era un grandissimo". In effetti il belga sfoderò una prestazione eccezionale, segnando tre gol in 34' e regalando a Rudi Garcia una larga vittoria sul Nancy per 4-1. Ubriacante in tutti i sensi.