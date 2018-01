Materazzi: "Coutinho sposta gli equilibri"

A Bonucci fischieranno le orecchie: "Viste le quotazioni che girano tra i top club europei, questa cifra ci sta. Coutinho è un punto fermo della nazionale brasiliana ed è uno che sposta gli equilibri". A parlare è Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter: il riferimento al capitano del Milan non c'è, ma è chiaro che ormai la frase è diventata di uso comune nel linguaggio sportivo italiano.



L'intenzione di Matrix è semplicemente esaltare l'ex compagno di squadra, che in nerazzurro ha giocato dal 2010 al 2012, con una parentesi all'Espanyol, prima della cessione definitiva al Liverpool per 13 milioni nel gennaio 2013. "Nel calcio spagnolo si troverà a meraviglia - ha detto Materazzi alla Gazzetta dello Sport -. Al Barcellona hanno tutti i piedi che cantano. E lui non è di certo sordo... ". In Catalogna si è trasferito per la cifra record di 160 milioni che fanno di lui il terzo giocatore più pagato della storia dopo Neymar e Mbappé.



"Branca, cui bisogna dare il merito di averci visto giusto, lo prese che era ancora minorenne. Quindi Philippe rimase al Vasco da Gama fino al compimento dei 18 anni. Da 15enne però venne ad allenarsi una settimana con noi. Nel primo contrasto mi fece un tunnel assurdo e pensai: 'Questo è un fenomeno!'. Si merita il meglio, è uno con valori importanti. Sta ancora con la ragazza con cui arrivò a Milano al tempo".



"All'Inter si presentò l'occasione di fare cassa in un momento non facile, quindi lo si può capire. Certo che col senno di poi... Lui non è mai stato troppo robusto e credevo che in Premier avrebbe sofferto un po'. Invece regge il contatto meglio di quanto sembra e, tra tecnica super e velocità di pensiero, spesso i colpi li evita".