Marsiglia in pressing su Balotelli: "Risposta entro stasera"

Il Marsiglia non vuole più aspettare. Come scrive l'Equipe il club francese avrebbe dato una sorta di ultimatum a Mario Balotelli: in sostanza la punta entro mercoledì sera dovrà dare una risposta finale all'offerta formulata dall'OM, disposto a cambiare obiettivo se non avrà riscontri.



L'attaccante ieri non si è presentato al ritiro pre-campionato del Nizza facendo infuriare il tecnico Vieira a dimostrazione che il futuro del 27enne è ancora incerto: negli scorsi mesi si era parlato di un possibile ritorno in Italia (in particolare alla Roma) ma questa ipotesi sembra definitivamente tramontata.



Balo dovrebbe continuare a giocare in Ligue 1 (del resto negli ultimi 2 anni è tornato ai suoi migliori livelli) ma come detto deve decidersi in fretta: ricucirà con Vieira o andrà alla corte di Rudi Garcia?