Marsiglia, Evra colpisce un tifoso con un calcio: espulso

Follia di Patrice Evra: prima della partita di Europa League contro il Vitoria Guimaraes, il difensore del Marsiglia ha reagito alle provocazioni di un tifoso che era a bordo campo e l'ha colpito con un calcio sferrato con la gamba sinistra. Il terzino era stato oggetto di insulti da parte degli ultrà marsigliesi arrivati in Portogallo per seguire la gara e ha perso la pazienza.



Nelle formazioni ufficiali consegnate dal club l'ex juventino figurava in panchina, ma l'arbitro l'ha espulso ed è il primo caso nella storia dell'Europa League di un giocatore che rimedia un cartellino rosso prima ancora che la gara cominci.

Evra kicks fan in the face and gets sent off before kick-off pic.twitter.com/RtMTv802ST #ILoveThisGame #Evra #OM