Maresca: "Volevano distruggere il Palermo e ci sono riusciti"

Enzo Maresca a tutto campo nell'ospitata a YouPremium: l'ex centrocampista ha parlato di Juventus, Palermo, Siviglia e Sampdoria e di tutti gli argomenti che stanno proponendo campionato e Champions. Si parte proprio dalla semifinale europea bianconera: "Contro il Barcellona credo abbia fatto la giusta partita: all'andata la Juve ha aggredito più alta, al ritorno venti metri più indietro. Tutto giusto anche se non sono i blaugrana di un tempo". Da ex collega, giudizio lusinghiero su Pjanic: "Non credevo potesse giocare così bene in un centrocampo a due, merito di Allegri".



Poi il Palermo, un amore finito male: "Quando non c'è più nulla... dico solo che l'anno scorso si è provato a distruggere tutto e alla fine come squadra abbiamo fatto un miracolo sportivo. Quest'anno hanno deciso di riprovarci e devo dire che ci sono riusciti abbastanza bene". Poi un'altra ex squadra, la Samp: "Ho giocato con Maxi Lopez e Icardi ma non avevo capito nulla del loro rapporto... (sorride, ndr). Schick? Rivelazione, può fare la prima o seconda punta".



Maresca sulla crisi delle milanesi: "L'Inter ha dei problemi, non si poteva pensare che il pur ottimo Pioli li risolvesse tutti. Al Milan credo servano due difensori con i piedi buoni, Montella vuole che il gioco parta da dietro: ora ha solo Romagnoli". Infine, sul Napoli: "Non credo possa fare di più, Sarri gioca bene ed ottiene il meglio sia difensivamente che offensivamente da questa squadra: merita complimenti".