Marcelo, il Bernabeu canta: "Tanti auguri a te"

Immaginate una festa con 56.474 invitati: neanche nei più pazzi matrimoni si è mai vista tanta gente. Eppure Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, ha celebrato i suoi 30 anni davanti a una folla scalmanata di tifosi che gli hanno reso omaggio come se fossero tutti i suoi più grandi amici. "Cumpleaños feliz", il nostro "Tanti auguri a te", è partito dagli spalti del Bernabeu negli ultimi minuti della sfida tra i blancos e il Celta Vigo con i campioni d'Europa già ampiamente avanti e alla fine vittoriosi per 6-0.



Our #RMFans sung Cumpleaños Feliz (Happy Birthday) to @MarceloM12 toward the end of the match! #HalaMadrid pic.twitter.com/kDjp0HVQB2

Un meraviglioso tributo per il giocatore che ha risposto con un inchino in segno di ringraziamento. Del resto, proprio contro il Celta,ha toccato la presenza numero 450 con la maglia del Real Madrid ed è un giocatore simbolo del club con il quale ha vinto ben 18 titoli, tra cui tre Champions League, tre Mondiali per club e quattro campionati spagnoli. E in questa stagione ha segnato tre gol nella fase a eliminazione diretta della Champions, uno al Psg, un altro alla Juve e l'ultimo al Bayern.