Maradona vs Konami: "Stai per affrontare una causa milionaria"

Diego Armando Maradona va ancora all'attacco della Konami per l'utilizzo della sua immagine in PES 2017. L'ex fuoriclasse argentino ha usato parole dure nei confronti della casa di videogiochi giapponese in un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Adesso la Konami dice pubblicamente che il Barcellona ha ceduto i diritti per la mia immagine! Ma come è possibile pensare che il Barcellona gestisca l’Argentina? Non mi fregano più a 56 anni. Konami, ti avverto: stai per affrontare una causa milionaria e tutti i soldi che vi toglierò li userò per fare campi da calcio per i bambini poveri, così potranno giocare a qualcosa di pulito. E’ tutto nelle mani del mio avvocato".