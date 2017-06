Maradona vola in Cina: sarà ambasciatore del calcio

Tempo fa si era parlato di un possibile ritorno di Diego Maradona al Napoli, il presidente De Laurentiis voleva dare all'ex Pibe de Oro il ruolo di ambasciatore dei partenopei nel mondo, ma l'argentino ha deciso invece di accettare le lusinghe provenienti dalla Cina, paese in cui il movimento calcio sta crescendo in modo esponenziale: "Grazie mille signora Tang Qinghui per questa opportunità che mi ha dato di lavorare in Cina, le sarò eternamente grato!" ha scritto sul proprio profilo Facebook Maradona, che rivestirà il ruolo di ambasciatore del calcio in Cina. Un giorno, forse, la sua strada e quella del Napoli si incroceranno ancora.