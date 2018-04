Maradona: "VAR indispensabile, non si può rinunciare alla tecnologia"

Diego Armando Maradona a favore della VAR. "Deve esserci nel calcio, non si può fare a meno della tecnologia, che è ovunque. E' ottima perché riflette quello che succede in campo, non si tratta di stabilire solo se un gol è regolare o no o se c'è un fuorigioco oppure no" spiega l'ex fuoriclasse argentino.



Prendedo spunto dalla moviola in campo l'ex Pibe de oro attacca i suoi 'nemici': "Ora l'arbitro ha uno strumento in più per dire al mondo che la Fifa è più trasparente. Prima il calcio era dominato dai ladri come Blatter, e Grondona, e su Platini lasciamo perdere. Ma alla fine i ladri inciampano sempre. La VAR è buona anche per i calciatori, garantisce trasparenza anche a loro".



"Cosa avrei fatto se la VAR mi avesse annullato la mano de Dios? Nulla, avrei giocato contro la VAR" conclude Maradona, ricordando la famosa rete irregolare realizzata contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale 1986.