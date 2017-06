Maradona, nuovo siluro a Icardi: "Meglio un ex giocatore di 44 anni che lui in Nazionale..."

Maradona all'attacco di Icardi, per l'ennesima volta. In un'intervista alla Nacion l'ex fuoriclasse e selezionatore dell'Argentina affonda "Piuttosto che convocare Icardi, chiamo Bazan Vera (ex giocatore di 44 anni). Icardi deve essere non la quarta, ma la settima scelta Il suo agente ha pure chiamato il ct argentino Bauza. Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori".



Continua dunque la 'campagna' contro l'attaccante dell'Inter, definito dal Pibe de Oro lo scorso ottobre 'traditore', a causa della vicenda Maxi Lopez-Wanda Nara. Icardi aveva risposto a stretto giro di posta: "Ogni volta che Maradona parla fa brutta figura". Ora un nuovo capitolo del 'duello'.