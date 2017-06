Maradona, lite con Rocio? In Spagna: "L'ha aggredita". Diego: "Show mediatico"

"Una donna ha denunciato Maradona". Nella mattinata che porta a Real Madrid-Napoli si diffonde la notizia in Spagna. Secondo i media iberici la polizia sarebbe arrivata nell'hotel dove alloggia Diego allertata dalla reception: la donna in questione, a quanto pare, potrebbe essere Rocio Oliva, la compagna dell'ex fuoriclasse del Napoli che si trova a Madrid proprio per assistere alla partita.



Secondo quanto racconta ABC, Rocío Oliva ha chiamato alle 8.30 la reception denunciando un'aggressione di Maradona. Gli impiegati hanno telefonato al 112 e alla polizia e gli agenti del commissariato sono arrivati quasi subito in albergo, ma una volta lì, Rocio ha negato tutto dicendo che si trattava soltanto di una forte discussione e dunque, alla fine, non ha esposto denuncia.



Qualche ora prima, nella serata di vigilia del grande evento, Maradona ha discusso con un giornalista, ripreso dalle telecamere, minacciando di picchiarlo. Poi, su Facebook, ha parlato di show mediatico smentendo le notizie circolate.

MARADONA: "SHOW MEDIATICO"