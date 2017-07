Maradona: "La mia mano anche a Italia '90"

Favorevole alla moviola in campo, magari proprio perché è stato protagonista in prima persona di episodi controversi. Diego Armando Maradona si è espresso così sul Var (e su quegli episodi) in un'intervista al sito della Fifa.



"Vista la velocità con cui la tecnologia sta avanzando e il fatto che ormai viene usata in tutti gli sport lo usa come possiamo non pensare di usarla anche nel calcio? La gente pensava che si sarebbe perso un sacco di tempo, che avrebbe causato solo fastidio. Ma non è così. La tecnologia porta trasparenza e qualità e favorisce le squadre che decidono di attaccare e prendere dei rischi"



"Ovviamente penso al gol di mano all'Inghilterra ogni volta che parlo del mio sostegno per l'uso della tecnologia. Ci ho pensato e, certamente quel gol non ci sarebbe stato con l'uso della tecnologia. E ti dirò qualcos'altro. Ai Mondiali del 1990 usai la mano per fermare la palla sulla linea contro l'Unione Sovietica. Siamo stati fortunati perché l'arbitro non lo vide. Allora non c'era la tecnologia, ma è una storia diversa oggi". In quel Mondiale l'Argentina arrivò in finale eliminando l'Italia ai rigori.



"Non c'è solo il mio gol nel 1986 - continua Maradona -. Non dimentichiamo che l'Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo del '66 con un gol oltre la linea. Poi è successo a loro nel 2010, quando un gol di Lampard contro la Germania non venne convalidato. Ci sono stati un sacco di episodi per cui la storia della Coppa del Mondo sarebbe stata diversa con l'uso della tecnologia. È tempo di cambiare tutto questo.