Maradona dà un bacio a Pelè, poi attacca Sampaoli

La foto prima del sorteggio fa il giro del mondo più della polemica successiva. Vedere Diego Armando Maradona che bacia Pelè non è roba da tutti i giorni: spesso, in passato, l'ex Pibe de Oro ha attaccato il brasiliano, soprattutto per i suoi rapporti con alcuni esponenti delle istituzioni calcistiche. Le difficili condizioni di O Rei, sulla sedia a rotelle, forse hanno aiutato Maradona a mitigare le sue posizioni.



Terminato il sorteggio, poi, l'Argentina ha dovuto fare i conti con l'ennesima polemica innescata da Diego. L'Albiceleste non ha avuto fortuna nel sorteggio mondiale essendo stata inserita nel gruppo con Croazia, Islanda e Nigeria: nulla di insormontabile, ma di sicuro tra le grandi è quella con il girone più complicato. Diego Armando Maradona, allora, "avvisa" Sampaoli, il c.t. che ha "contrastato" sin dall'inizio: "Il girone è accessibile per le squadre che abbiamo pescato, ma l'Argentina deve migliorare, non può giocare così male come sta facendo ora".



L'allenatore, ricevuta la stoccata, non ha replicato in modo diretto a Maradona, ma ha lanciato una frecciata nascosta nelle sue parole: "Magari riusciremo a giocare meglio, bisogna approfittare di questo periodo che ci separa dal Mondiale. Ma sono tranquillo, ho il miglior giocatore della storia". Chiaro riferimento a Leo Messi, sembra evidente anche la stoccata a Diego, considerato in Argentina (e non solo) il più forte di tutti i tempi.