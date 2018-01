Maradona all'attacco di Montella: "Lui al Siviglia? Una follia"

Diego Armando Maradona all'attacco. "Una follia che Montella occupi il posto di Berizzo" scrive l'attuale tecnico del Dibba Al-Fujairah su Instagram. Nel post compare anche la foto di un titolo di un giornale con le parole del ds degli andalusi: "Con Montella vedremo il Siviglia che abbiamo in mente".



"Montella è stato cacciato in malo modo dal Milan - aggiunge l'ex fuoriclasse argentino - E ci sono mille altri allenatori che possono occupare quel posto. Non possono essere i procuratori a comandare nel calcio. Doveva rimanere Berizzo. Serve un cambiamento".