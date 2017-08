Mano pesante del Dortmund contro Dembelé: resta fuori rosa

Pugno di ferro del Borussia Dortmund nei confronti di Ousmane Dembelé. I gialloneri con un comunicato ufficiale hanno annunciato di aver sospeso il giocatore "fino a nuovo avviso". L'ala destra avrà comunque la possibilità di allenarsi "individualmente, fuori dal gruppo".



La decisione del club tedesco fa seguito a quanto accaduto nella giornata di giovedì quando il 20enne non si era presentato agli allenamenti facendo perdere le sue tracce. Con questa mossa il francese aveva cercato di forzare la mano per la cessione. Dembelé è da tempo nel mirino del Barcellona ma il Dortmund fa muro (secondo alcune indiscrezioni chiede almeno 150 milioni per far partire l'esterno) e ha già rifiutato l'offerta dei blaugrana.