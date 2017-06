Mannequin Challenge, è il turno del Portogallo e di CR7

Portugal's mannequin challenge is absolute QUALITY..pic.twitter.com/uM62UzpDMr — BenchWarmers (@BeWarmers) 12 novembre 2016

L'ultimo capitolo della saga del Mannequin Challenge vede protagonista la nazionale campione d'Europa in carica. Il Portogallo ha realizzato uno dei video più belli visti nelle ultime settimane, da quando cioè è esplosa la moda che sta coinvolgendo gli sportivi di tutto il mondo e che consiste nella realizzazione di un video nel quale giocatori e membri dello staff si fanno riprendere come se fossero congelati, come dei veri e propri manichini. Nel video della selezione del ct Fernando Santos ad attirare l'attenzione è, ovviamente, Cristiano Ronaldo, che si piazza al centro dello spogliatoio in mutande e con gli addominali ben in vista.