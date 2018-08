Mandragora, Nazionale a rischio dopo la squalifica per bestemmia

Il nome di Rolando Mandragora non dovrebbe essere presente nella lista dei convocati di Roberto Mancini per le partite dell'Italia in Nations League contro Polonia e Portogallo secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.



Nei confronti del centrocampista dell'Udinese potrebbe essere infatti applicato il codice etico voluto da Cesare Prandelli quando era alla guida della panchina azzurra: per il 21enne sarebbe fatale la squalifica per la bestemmia proferita nel corso della sfida con la Sampdoria.



A Mandragora non resta che sperare nel ricorso del club friulano alla Corte Federale d'Appello (le speranze sono poche): Mancini al suo posto pare intenzionato a chiamare Niccolò Barella. Molto improbabile invece che il ct decida di non 'seguire' il codice etico di cui sopra.