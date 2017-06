Mancini-Zenit, è (quasi) fatta: fotografato col n.1 di Gazprom

Миллер провел встречу с Манчини.

Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. pic.twitter.com/lZe6L87tc8 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 29 maggio 2017

Roberto Mancini torna in panchina e riparte dalla Russia. L'ex tecnico dell'Inter ha scelto lo Zenit San Pietroburgo e tornerà così ad allenare all'estero dopo le esperienze con City e Galatasaray.

Manca ancora l'ufficialità, ma l'affare è concluso e la conferma arriva da una foto che ritrae lo stesso Mancini in compagnia di Alexei Miller, CEO di Gazprom, la compagnia proprietaria del club di San Pietroburgo. Il dirigente sfoglia un libro con l'allenatore, come da tradizione per i nuovi tecnici (era toccato anche a Luciano Spalletti).

La foto è stata diffusa su Twitter da Tina Kandelaki, produttore generale Match Tv, il canale televisivo che appartiene a Gazprom, e sta facendo il giro del web. "A giudicare dal libro sfogliato dopo aver firmato il contratto, c'è da onorare la tradizione..." la didascalia che accompagna l'immagine. A questo punto manca solo l'ufficialità, l'ex tecnico nerazzurro dovrebbe guadagnare 5/6 milioni di euro a stagione.