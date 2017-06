Mancini verso una panchina in Premier League

Roberto Mancini non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il calcio inglese. I suoi trascorsi al Manchester City, con la storica vittoria del titolo, non sono stati dimenticati in Premier League, dove lo jesino ha ancora tanti estimatori.



Secondo il Sun, per il Mancio potrebbe esserci presto una chance sulla panchina del Crystal Palace, in caso di esonero di Alan Pardew.



Le Aquile occupano il diciassettesimo posto in campionato, con appena 11 punti in 13 partite. Mancini sarebbe il sesto italiano in Premier in questa stagione, dopo Antonio Conte, Walter Mazzarri, Claudio Ranieri, Francesco Guidolin e Roberto Di Matteo, questi ultimi due esonerati a stagione in corso.