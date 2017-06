Mancini, non svanisce la passione per Yaya Touré

Roberto Mancini e Yaya Touré, un sodalizio iniziato ai tempi del Manchester City e non ancora terminato. Il Mancio, all'arrivo nel 2009 alla corte dei Citizens, aveva dato subito le chiavi della squadra all'ivoriano che lo aveva sempre ripagato con prestazioni di spessore. L'allenatore italiano aveva anche chiesto a più riprese Touré durante la sua seconda esperienza all'Inter ma il matrimonio non si è mai replicato, e anzi l'affare era diventato il tormentone del mercato interista delle ultime stagioni visto che molti tifosi non erano convinti dell'acquisto di un giocatore ultratrentenne.



Nonostante il divorzio dai nerazzurri e un periodo di pausa dalla panchina, Mancini ha comunque voluto far sentire la vicinanza a Touré, mostrando su Twitter il suo gradimento per la recente doppietta in Premier League con la quale l'ivoriano si è rilanciato nel City. Prima un retweet al lancio social del Manchester e poi un messaggio personale - anche a mò di rivincita - "Complimenti Yaya".