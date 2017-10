Mancini: "Mi piacerebbe allenare l'Italia prima dei 70 anni"

"Io ct della Nazionale? Prima di tutto spero che l'Italia si qualifichi per il Mondiale. Mi piacerebbe poi allenare gli azzurri prima dei 70 anni. E' il sogno di ogni tecnico, ma adesso è giusto che la Nazionale pensi a superare la Svezia". In un'intervista a Radio Deejay, Roberto Mancini confida il desiderio di sedere in futuro sulla panchina attualmente occupata da Gian Piero Ventura.



Il presente invece è allo Zenit San Pietroburgo: "Mi sto trovando molto bene, la squadra è giovane e stiamo facendo bene. Sono andati via molti giocatori di livello per ringiovanire la rosa, ma siamo primi e quindi posso dirmi contento".



Non mancano giudizi sulla Serie A: "Il Napoli ha una squadra che gioca insieme da anni ed è un vantaggio. La Lazio sta facendo qualcosa di straordinario mentre per il Milan ci vorrà tempo, ha cambiato tanto. L'Inter è invece un gruppo costruito piano piano e adesso è forte. Per lo scudetto Sarri e Spalletti se la giocheranno con la Juve, la Roma potrà essere una sorpresa".