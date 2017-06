Mancini favorito su De Boer e Hiddink per la panchina del Leicester

Due ex allenatori dell'Inter sono in lizza per il post-Ranieri. Secondo i bookmakers Roberto Mancini è il principale indiziato a sedersi sulla panchina del Leicester: con le Foxes ha concluso la sua carriera da giocatore e un suo arrivo è quotato 1,5. Alle spalle del Mancio c'è Frank De Boer che proprio nella giornata di giovedì ha espresso il suo desiderio di allenare in Premier League in un'intervista al Daily Mail. Spunta poi il nome di Guss Hiddink, uno specialista nei cambi in corsa. La sfida è aperta, nelle prossime ore sono attese novità.

L'ESONERO DI RANIERI

A scrivere per primo dell'esonero è stato il Daily Mail, nella sua versione online: la notizia viene pubblicata su Twitter poco prima delle 20.45 di giovedì sera e fa il giro del mondo. Intorno alle 21 è arrivato il comunicato ufficiale: "È stata la decisione più difficile, ma dobbiamo salvarci...". In sintesi queste le parole del club.



Solo nove mesi fa Ranieri ha portato il Leicester al primo storico trionfo in Premier League: sono passati esattamente 298 giorni dal trionfo, ma è il passato. In questo momento la squadra è al 17° posto in campionato, a +1 sulla zona retrocessione, ed è ancora in corsa in Champions, dove ha perso 2-1 a Siviglia la gara d'andata degli ottavi. Ranieri non avrà la possibilità di proseguire il proprio lavoro.



È lo stesso club a ricordare quanto ha fatto Ranieri, cioè guidarlo "al più grande trionfo in 133 anni di storia del Leicester", come si legge nel comunicato d'addio. "Gli interessi del club vengono prima dei sentimenti personali, indipendentemente da quanto forti possano essere - ha detto il vicepresidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha - Claudio ha portato le sue straordinarie qualità, la sua passione e il suo carisma hanno aiutato a trasformare il club e svilupparne il profilo su scala globale, gli saremo sempre grati. Non ci saremmo mai aspettati che i risultati incredibili della scorsa stagione potessero essere replicati, tanto che la permanenza in Premier League era il nostro primo e unico obiettivo. Ma ora dobbiamo lottare per raggiungere quest'obiettivo e sentiamo che è necessario un cambiamento per massimizzare l'opportunità che abbiamo nelle ultime 13 partite"