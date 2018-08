Italia, Luiz Felipe convocabile entro fine anno

Luiz Felipe procede a passo spedito verso la prima possibile convocazione in Nazionale: il difensore brasiliano, 21 anni e solo due presenze in verdeoro ma in Under 20, ha doppio passaporto è da tempo nel mirino del ct Mancini.



Recentemente la Figc aveva preallertato Luiz Felipe mentre la richiesta alla Fifa del rilascio del passaporto sportivo italiano avverrà nelle prossime settimane: seconto quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Federazione è in attesa della documentazione completa da parte della Lazio e poi ci sarà la richiesta ufficiale che dovrebbe completarsi entro ottobre e novembre.



L'Italia potrebbe quindi avere un nuovo oriundo in rosa, a meno che il Brasile e Tite non decidano di convocarlo prima....