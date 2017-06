Manchester United, ufficiale: infortuni gravi per Ibrahimovic e Rojo

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic è grave. Mourinho, come previsto e come lui stesso aveva fatto capire al termine della partita con l'Anderlecht, lo perde per il resto della stagione. Il rischio, ovviamente, è che in realtà lo svedese resti fuori molto più a lungo e possa tornare solo nel 2018. Con quale squadra, ovviamente, non si sa, visto che il contratto con il Manchester United è in scadenza.



Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dai Red Devils sul proprio sito: "Gli esami approfonditi sugli infortuni rimediati da Marcos Rojo e Zlatan Ibrahimovic durante la partita di Europa League disputata giobedì hanno confermato lesioni significative ai legamenti del ginocchio di entrambi i giocatori: ciò richiederà l'opinione di medici specialisti nei prossimi giorni. Le stime sui tempi di recupero saranno possibili solo dopo che i saranno stabilite le cure dopo questi consulti".