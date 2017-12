Manchester United, tre turni di squalifica per Pogba

"È brutto dire cose del genere, ma spero che il Manchester City avrà giocatori importanti infortunati come è capitato a noi". Paul Pogba l'aveva detto davvero e le sue parole alla BBC avevano fatto il giro del mondo, poi però è arrivato il karma a presentargli il conto.



Il centrocampista francese, infatti, era stato espulso per un brutto intervento su Bellerin in Arsenal-Manchester United e, tranne miracoli, aveva già capito che a saltare il derby sarebbe stato lui e non potenziali infortunati del City



Oggi è arrivata l'ufficialità: il giudice sportivo inglese ha inflitto tre giornate di squalifica a Pogba che, derby a parte, salterà sicuramente anche Bournemouth e West Bromwich visto che i Red Devils hanno scelto di non fare ricorso.