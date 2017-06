Manchester United, tifoso salta la trasferta per influenza: il club lo 'squalifica' per 12 mesi

Una vicenda incredibile ma anche indicativa del comportamento nei confronti dei tifosi da parte dei club esteri. Greame Clarke, grande fan del Manchester United, aveva acquistato due biglietti per la trasferta sul campo dell'Hull City dello scorso 27 agosto. A causa di un'influenza non ha potuto però assistere alla partita dei suoi beniamini in compagnia del figlio. Il Manchester non ha preso bene la mancata comunicazione e ha fatto sapere a Clarke, attraverso una lettera, che non potà acquistare i biglietti per le trasferte dello United per 12 mesi. Il tifoso, disperato, ha provato a dare spiegazioni con una mail ma i Red Devils non hanno voluto sentire ragione.



In una lettera il responsabile della biglietteria ha spiegato: “Comprendiamo la sua impossibilità a presenziare all’incontro, ma non avendo annullato il suo biglietto, noi non abbiamo potuto assegnarlo ad un altro tifoso. Il Club lavora alacremente per riuscire a vendere tutti i tickets a disposizione per i match in trasferta e quindi, dopo aver rivalutato la sua posizione, le confermiamo il divieto di acquistare tagliandi per i match fuori casa per i prossimi dodici mesi".

LA LETTERA DELLO UNITED AL TIFOSO