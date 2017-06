Manchester United, rabbia social dei tifosi contro Mourinho

Josè Mourinho non vince più: la sconfitta in Europa League contro il Fenerbahce segue le quattro partite senza successi in Premier League e più in generale il cattivo momento del Manchester United. I Red Devils sono ultimi nel girone europeo e a otto punti dai cugini del City, primi nel campionato inglese. La situazione è ben fotografata dalla rissa che Ibrahimovic ha avuto con Simon Kjaer, ex Roma e Palermo oltre che dalle parole che lo stesso Mourinho ha detto ai suoi: "Il Fenerbahce è sceso in campo come se stesse giocando la finale di Champions, noi invece sembravamo in amichevole precampionato".



E sui social network è scattata la rabbia dei tifosi, che iniziano ad averne abbastanza dello Special One: è nato l'hashtag #MouOut e contro lo Swansea potrebbero essere esposti striscioni e sciarpe dello stesso genere.