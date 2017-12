Manchester United, Pogba shock: "City, spero che qualcuno si faccia male"

L'ha detto davvero e l'ha detto alla BBC, non a uno sconosciuto quotidiano o portale di cui nessuno ha mai sentito parlare. Le frasi di Paul Pogba saranno anche sincere, ma di sicuro non rappresentano il massimo della sportività: "È brutto dire cose del genere, ma spero che il Manchester City avrà giocatori importanti infortunati come è capitato a noi". Proprio così: a una settimana dal derby che potrebbe riaprire la Premier League, il centrocampista del Manchester United la spara grossa.



"La gente non lo vede e non ne parla - ha spiegato l'ex juventino -, ma ogni volta a noi mancano giocatori importanti, quando ci sono partite importanti. Così, se comincia a succedere anche a loro, forse avremo una piccola differenza. Un piccolo tocco che li rende più deboli".