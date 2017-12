Manchester United, Pogba salta il derby col City: "È il karma..."

"È brutto dire cose del genere, ma spero che il Manchester City avrà giocatori importanti infortunati come è capitato a noi". Paul Pogba l'aveva detto davvero e le sue parole alla BBC avevano fatto il giro del mondo: non sempre la sincerità paga, stavolta, anzi, gli ha presentato il conto.



Al di là della scarsa sportività dimostrata dal francese, infatti, sarà il Manchester United a dover fare a meno di un top player che aveva da poco ritrovato: proprio nel derby contro il Manchester City che domenica potrebbe riaprire la Premier League, Mourinho non potrà schierare Pogba, espulso contro l'Arsenal dopo aver servito due assist e dunque squalificato per il big match.



Il web, ovviamente, si è scatenato contro il giocatore anche subito dopo il cartellino rosso rimediato all'Emirates riportando le dichiarazioni pronunciate dal giocatore un paio di giorni prima: "il karma è servito", "che boomerang", "ben ti sta". I social network massacrano spesso senza motivo, ma Pogba stavolta gli sfottò se li è cercati...