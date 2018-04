Manchester United, Pogba: "Rispetto le scelte di Mou, con lui nessun problema"

Dopo tante indiscrezioni Paul Pogba interviene in prima persona per fare chiarezza. In questa stagione Josè Mourinho lo sta utilizzando col contagocce, ma l'ex Juventus sembra non fare drammi e, in un'intervista a Telefoot, allontana l'idea di una sua partenza.



"Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni" spiega il centrocampista, ieri in campionato titolare contro lo Swansea, cosa che ultimamente non gli capitava spesso.



Messe da parte, come detto, le sirene di mercato almeno per il momento: "Stare tanto in panchina non mi era mai capitato, ma mi può rafforzare. Lasciare lo United? La situazione può cambiare, è ancora troppo presto per parlarne".



Il 25enne parla anche delle prospettive mondiali della Francia: "Abbiamo il potenziale per vincere la coppa del Mondo. C'è una bella squadra ma bisogna lavorare, sarà comunque dura, anche perchè non è che essendo la Francia sia consequenziale vincere tutte le partite 5-0". I Bleus di Didier Deschamps dovranno affrontare nel girone Australia, Danimarca e Perù.