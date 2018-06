Manchester United, Pogba: "Resto? Non sono sicuro di nulla"

Paul Pogba ha parlato così della sua situazione al Manchester United: "Ho avuto qualche problema con Mourinho, sono state piccole cose che dovremo chiarire ma un allenatore e un giocatore non devono essere per forza i migliori amici, non siamo costretti ad andare a mangiare insieme. Mi ha messo in panchina, ma ho risposto sul campo dando sempre il massimo".



Il centrocampista francese spiega della difficoltà degli scorsi mesi: "Non ho mai avuto una stagione in cui sono stato messo da parte o mi hanno messo in panchina. È la scelta del mister, è il suo lavoro, devo accettarlo, come ho sempre detto, l'unica risposta è sul campo"



Infine, sibillino sul futuro (è stato nuovamente accostato alla Juventus): "Se resto allo United? Contrattualmente la risposta è sì ma non si può mai essere sicuri di nulla".