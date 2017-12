Manchester United, Pogba dorme e salta l'allenamento

Malumore in casa Manchester United: secondo il Daily Mail giocatori come Ibrahimovic, Carrick e Young sono esasperati dal comportamento di certi compagni più giovani, Paul Pogba in testa.



Solo nelle ultime ore si è appreso che il francese non si era presentato all'allenamento previsto il giorno successivo alla clamorosa sconfitta in coppa di Lega contro il Bristol: siccome non rispondeva alle telefonate, un apposito staff creato dalla società è andato a casa dell'ex Juventus, evidentemente addormentato, per svegliarlo e portarlo di forza al campo.



Come riporta il quotidiano inglese, questo "team di emergenza" aiuta la squadra anche nelle piccole cose quotidiane come gestire le proprietà o facilitare i test antidoping ma pare sia stato usato anche per comprare il dentifricio a un giocatore che ne era rimasto sprovvisto. Un aiuto fin troppo minuzioso visto che un compagno, rimasto anonimo, ha commentato: "Qui siamo allo United, se dovessero finire in squadre più piccole rimarrebbero bloccati in una stanza chiedendosi cosa fare".



Dopo il ko in coppa, Mourinho aveva detto: "Per noi doveva essere un giorno di lavoro come un altro, probabilmente qualcuno di loro quel giorno non aveva voglia di venire in ufficio". Secondo il Daily Mail, si riferiva in special modo a Pogba, appena rientrato dalla squalifica di tre giornate. Non un momento facile per il francese.