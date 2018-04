Manchester United, Pogba avvertito: il club sta con Mourinho

Essere il giocatore più caro della storia del club non fa di Paul Pogba un elemento imprescindibile nel futuro del Manchester United. E, a onor del vero, al momento non lo è neppure nel presente, considerando che tra problemi fisici e scelte tecniche, Mourinho lo sta tenendo spesso fuori dall'undici titolare quasi sempre senza alcun danno per la sua squadra, come ha dimostrato la vittoria sul Liverpool.



Secondo l'Independent, il caso scoppiato nei giorni scorsi con le voci di addio a fine stagione non si è nient'affatto sgonfiato. Anzi, stando a quanto rivela il quotidiano inglese, la società avrebbe fatto capire all'ex centrocampista della Juve che considera prioritario Mourinho, spiegandogli che resterà fuori dal progetto se non accetta le condizioni del tecnico.



"The boss's way or out": sono queste le parole testuali (virgolettate) scelte dall'Independent. Insomma, si profila davvero uno scenario clamoroso: Pogba, arrivato due estati fa per 105 milioni dalla Juve, rischia di essere ceduto per divergenze con l'allenatore che l'ha voluto e che l'ha sempre difeso fino a poco tempo fa.