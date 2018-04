Manchester United, per i tifosi Darmian è il peggiore

Mancano ancora due mesi al termine della stagione ma i tifosi del Manchester United (lontano 16 punti dai cugini del City in Premier League, fuori dalla Champions Legue, sconfitti in Supercoppa Uefa, eliminati in League Cup ma in semifinale di FA Cup) hanno dato già i voti: sul sito del Manchester Evening News hanno scelto migliori e peggiori dell'annata.



A ogni giocatore poteva essere assegnato un voto da 1 a 10 e, facendo la media, è risultato che il migliore è stato David de Gea con 8,7/10 davanti a Romelu Lukaku con 7,7 e Jesse Lingard 7,3. Per trovare Paul Pogba, che non arriva alla sufficienza, bisogna scendere alla tredicesima posizione. Malissimo Alexis Sanchez, arrivato a gennaio e al 22° posto con un secco 3,7, ma fanno pure peggio Zlatan Ibrahimovic con 2,9 e l'italiano Matteo Darmian sul fondo della classifica con un impietoso 2,4.

1) David de Gea 8.7

2) Romelu Lukaku 7.7

3) Jesse Lingard 7.3

4) Nemanja Matic 7.2

5) Sergio Romero 6.9

6) Marcus Rashford 6.7

7) Ashley Young 6.7

8) Anthony Martial 6.7

9) Juan Mata 6.4

10) Eric Bailly 6.4

11) Scott McTominay 6.2

12) Antonio Valencia 6.2

13) Paul Pogba 5.9

14) Phil Jones 5.3

15) Luca Shaw 5.0

16) Chris Smalling 4.9

17) Ander Herrera 4.5

18) Victor Lindelof 4.5

19) Michael Carrick 4.3

20) Marcos Rojo 4.3

21) Marouane Fellaini 4.3

22) Alexis Sanchez 3.7

23) Daley Blind 3.0

24) Zlatan Ibrahimovic 2.9

25) Matteo Darmian 2.4