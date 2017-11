Manchester United, Mulryne diventa sacerdote

Soldi, lusso e fama: la vita del calciatore è da sempre un sogno per tante persone. Lo era anche per Philip Mulryne che, però, dopo aver provato l'ebbrezza di condividere lo spogliatoio con fuoriclasse come Beckham, Giggs e Scholes al Manchester United e aver anche giocato nella propria nazionale (segnando al debutto), ha scelto la via spirituale dell'ordine dei Domenicani.



Prima frate, oggi sacerdote. E ha spiegato così la scelta al Times: "A vent'anni mi sembrava di avere tutto: soldi, locali notturni e l'attenzione delle donne. In realtà non ero soddisfatto, era il lato diabolico di questo tipo di carriera professionale. Compravo tre-quattro automobili all'anno per noi, volevo sempre di più e niente era abbastanza. Ero irrequieto,pensavo di essere felice ma non era vero".



Poi la svolta dell'ex centrocampista nordirlandese, oggi 39enne: il ritiro nel 2008, l'incontro con il vescovo della diocesi di Down e Connor, la chiamata alla vocazione: "Oggi sono molto più sereno".