Manchester United, Mourinho vuole Monchi o Paratici

Mourinho l'ha detto: "Il manager non c'è più, oggi io sono un capo-allenatore". Che questa frase sia stata pronunciata al termine del mercato estivo, non è un caso: al tecnico del Manchester United non è andato giù il modo in cui ha operato la società e ha voluto sottolineare che, rispetto al passato, in Inghilterra l'allenatore non ha più un ruolo influente nella campagna acquisti.



Così, secondo il tabloid "The Independent", Mourinho avrebbe fatto pressioni sul club per avere un d.s. di spessore internazionale, facendo due nomi: Monchi e Paratici. Sono i due uomini mercato di Roma e Juventus: il primo ha portato in Italia la strategia che utilizzava anche al Siviglia, sposando le necessità tecniche a quelle economiche; il secondo lavora da anni in simbiosi con Marotta ed è stato l'artefice del colpo Ronaldo.



Ovviamente fino a fine stagione Monchi e Paratici resteranno al loro posto, ma è chiaro che anche per loro, come per i calciatori, le sirene della Premier League possono risultare irresistibili.