Manchester United, Mourinho rinnova fino al 2020

José Mourinho si lega sempre di più al Manchester United: il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo del tecnico fino al 2020, con opzione di un'ulteriore stagione. Il contratto dello Special One scadeva nel 2019, ma dopo il piccolo triplete dell'anno scorso, con i trionfi nel Community Shield, in coppa di Lega e in Europa League, e il buon avvio in questa stagione (soprattutto in Champions League), l'ex allenatore dell'Inter ha ottenuto la conferma.



"Sono felice che José si sia impegnato con noi almeno fino al 2020, la sua professionalità è eccezionale e lui ha abbracciato il desiderio del club di promuovere i giovani di qualità in prima squadra", ha spiegato il vicepresidente Ed Woodward. "Sono davvero onorato e orgoglioso di allenare il Manchester United - ha rivelato Mou - Sono felice che i proprietari credano che io sia l'allenatore giusto per questo club. Abbiamo raggiunto standard elevatissimi, ma sono quelli che mi aspetto dalle mie squadre. Stiamo creando le condizioni per un futuro pieno di successi".