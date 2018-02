Manchester United, Mourinho: "Pogba fuori a lungo? Non mi importa"

"Liar", bugiardo. Mourinho aveva ripetuto questa parola più volte alla vigilia della sfida di FA Cup tra Huddersfield e Manchester United: le voci sui presunti dissidi tra lui e Pogba e quelle conseguenti sul possibile addio del francese a fine stagione, destinazione Real Madrid, lo avevano infastidito e allora il tecnico dei Red Devils aveva accusato la stampa. Quello che è accaduto poco prima della partita, però, non aiuterà di certo a spegnere i rumors: Pogba neppure in panchina. Cos'è successo?



"Il medico me l'ha comunicato questa mattina - ha spiegato Mourinho in tv - Non so se resterà fuori a lungo e onestamente non mi interessa perché sono concentrato sulla partita e soltanto sulla partita. Penserò a Pogba dopo la gara". Ecco, quel "non mi interessa" ("I don't care" in inglese) ha già fatto un po' di rumore sui media britannici.