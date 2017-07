Manchester United, Mourinho: "Non perderò i capelli per parlare di Conte"

Scintille tra Conte e Mourinho. A giudicare dal botta e risposta tra i due tecnici è già partita la sfida tra Chelsea e Manchester United, rivali in Premier League ma non solo. Ad aprire le danze è stato l'allenatore dei Blues che a proposito delle aspettative sulla sua squadra ha citato il collega portoghese: "Sappiamo che la prossima stagione sarà difficile e cercheremo di evitare quello che è successo a Mourinho all'inizio del 2015. Due anni fa il Chelsea è finito decimo dopo aver vinto la Premier League e non può succedere di nuovo. Gli allenatori delle due precedenti squadre Campioni d'Inghilterra, Chelsea e Leicester, sono stati esonerati l'anno successivo".



La replica dello Special One non si è fatta attendere. L'allenatore dello United ha scelto l'arma dell'ironia dopo l'amichevole vinta per 3-0 a Oslo contro il Valerenga: "Potrei rispondere in molti modi diversi ma non ho intrenzione di perdere i miei capelli per parlare di Antonio Conte". In attesa degli incroci sul campo ecco i primi fuochi d'artificio...