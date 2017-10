Manchester United, Mourinho: "Mai peggio di così"

"Non importa quanto siate grandi o quanta esperienza abbiate: se avete passione e volontà, non ci sono limiti". Con questo striscione profetico i tifosi dell'Huddersfield hanno spinto la propria squadra al successo sorprendente contro il Manchester United infliggendo a Mourinho la prima sconfitta in campionato. E José non l'ha presa bene.



"Le condizioni (del campo, n.d.r.) sono le stesse per tutti. L'unica differenza è che noi abbiamo giocato tre giorni fa e loro no, ma lo sapevamo da tempo: una fa la Champions e l'altra no, così la differenza di qualità è compensata dal fatto che una squadra gioca più partite dell'altra. È il calcio ed è così da molti molti anni. Penso che loro abbiano giocato come piace a me. Ci hanno messo tutti: aggressività, volontà, motivazione, sacrificio. Noi no. Dunque la squadra che meritava di vincere ha vinto. Semplice. È stata una sorpresa, ma è la realtà".



"So che a voi piace attribuire la colpa ai singoli. Ma penso che sia ingiusto: gli errori di Mata sul primo gol e di Lindelof sul secondo sono frutto di un contento. Se giochi una bella partita e perdi per un errore individuale, allora punti il dito. Ma non è questo il caso. Ci hanno battuto sul piano dell'atteggiamento. Se perdo, voglio perdere perché l'avversario è più forte e mostra più qualità. Se perdi per colpa dell'atteggiamento, è davvero brutto. Ho sentito che Herrera nell'intervista flash diceva che l'atteggiamento era sbagliato. Oh, mio Dio, se è così, tutti i giocatori dovrebbero andare in conferenza e spiegare perché, perché io non posso farlo. Mi preoccupa, certo che mi preoccupa. Se è successo oggi, perché non potrebbe succedere domani?"



"Non ricordo una sola partita amichevole dove il nostro atteggiamento è stato così sbagliato. Forse nel secondo tempo abbiamo provato di più, l'avversario si difendeva e c'era un vento tremendo, ma non avremmo meritato il pareggio. Mi aspetto una reazione? Ora non so cosa dire. Sono davvero deluso e se fossi un tifoso del Manchester United, sarei davvero deluso".