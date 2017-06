Manchester United, Mourinho: "Le critiche a Pogba? Sono invidiosi dei suoi soldi"

Alla vigilia degli ottavi di ritorno contro il Rostov, Josè Mourinho difende a spada tratta Paul Pogba, costantemente criticato per un rendimento non esattamente esaltante in questa stagione. "Sento che il mondo stia perdendo i valori: l’invidia nei suoi confronti sta raggiungendo livelli preoccupanti. Ho seriamente paura per le prossime generazioni: l’invidia è ovunque" sottolinea il tecnico portoghese.



L'allenatore del Manchester United è in fiume in piena: "Non è colpa di Paul se guadagna 10 volte l'ingaggio di certi ottimi giocatori del passato e non è colpa sua se altre persone hanno dei problemi nelle loro vite e hanno bisogno di ogni sterlina per sopravvivere mentre Paul è ricco. Penso che meriti rispetto, come la sua famiglia. E' un ragazzo che arriva da una famiglia operaia, con tre figli, e sono sicuro che avranno avuto bisogno di tanto cibo a tavola perché sono dei giganti. E sono altrettanto sicuro che i genitori di Paul hanno lavorato duro per molti e molti anni per loro".



L'arringa di Mou si conclude così: "Pogba è un ragazzo che era arrivato a Manchester minorenne, ha lottato, non ha avuto paura di andare in un altro Paese e ha raggiunto il top col suo lavoro, senza che nessuno gli regalasse niente. Io sono soddisfatto di lui e così la società e la cosa buona è che a Paul non gliene frega nulla di quello che dicono di lui".