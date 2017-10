Manchester United, Mourinho: "Ibra torna entro fine anno"

Da aprile a dicembre passano otto mesi, quelli che potrebbero (o dovrebbero) servire a Zlatan Ibrahimovic per tornare dalla rottura del crociato del ginocchio destro.



Lo svedese si era gravemente infortunato in Europa League contro l'Anderlecht, si era anche parlato di possibile ritiro ma lo svedese ha lavorato duro, si è riconquistato la fiducia del Manchester United che gli ha fatto un altro anno di contratto e a 36 anni appena compiuti è pronto a ripartire.



"Zlatan è qui, sta lavorando duramente sotto la nostra supervisione - le parole di José Mourinho -. Non tornerà domani o settimana prossima. Lasciamogli il tempo di tornare quando tutti riterranno che sarà il momento giusto. È una sensazione ma credo tornerà già entro il 2017".