Manchester United, Mourinho: "Ho vinto più io di tutti gli altri allenatori della Premier"

Una vittoria e due sconfitte, compresa quella di ieri sera contro il Tottenham: inizio di Premier League particolarmente difficile per il Manchester United e quindi José Mourinho, già nell'occhio del ciclone per le situazioni Pogba e Woodward. Dopo lo 0-3, il portoghese si è difeso così: "Partita cambiata dal gol concesso sul primo angolo avversario. Il miglior giudice del calcio sono i tifosi, abbiamo perso in casa ma siamo stati applauditi, perché i giocatori si sono meritati questo riconoscimento".

Poi è partito all'attacco, rivolto ad una giornalista: "Sa qual è il risultato di stasera? È 0-3 (indicando tre con le dita, ndr). Tre a zero ma significa anche tre Premier League vinte e. Tre per me e due per loro". Poi Mou ha lasciato la sala stampa ripetendo: "".