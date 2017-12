Manchester United, Mourinho: "Gli infortunati del City? Storielle, alla fine poi giocano"

Josè Mourinho infiamma il derby di Manchester, in programma domenica prossima. Il tecnico dello United dopo la vittoria sul Cska che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions ha fatto il punto sugli infortunati lanciando una frecciata ai cugini del City. "Bailly è sicuramente fuori. Fellaini, Jones e Ibrahimovic potrebbero farcela. Matic è infortunato ma giocherà, è la verità, non storielle come Lacazette o Silva. I nostri avversari hanno sempre problemi, ma alla fine sono pronti per giocare" attacca il portoghese.



Il riferimento a Wenger e Guardiola è chiaro. "Evidentemente hanno uno staff incredibile, noi siamo più umili: quando i giocatori sono infortunati, restano infortunati" prosegue Mou accendendo una sfida fondamentale per i destini della Premier considerato che i Citizens sono primi in classifica con 8 punti di vantaggio sui Red Devils.