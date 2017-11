Manchester United, Mourinho contro tutti

È nei momenti più duri della stagione che viene fuori il lato battagliero di José Mourinho. Con il Manchester United in lieve flessione, scivolato a -5 dal Manchester City e non entusiasmante sul piano del gioco nelle ultime due gare vinte in campionato e in Champions, il tecnico è tornato ad attaccare tutti e persino ad autocelebrarsi.



Invitato dalla "Manchester United Supporters Trust" a un colloquio con i tifosi, Mourinho si è rifiutato di partecipare: "Un quarto del pianeta tifa United, non posso incontrare un quarto del pianeta", ha spiegato. La tensione tra i sostenitori e il tecnico è nata nelle ultime settimane ed è cresciuta con le critiche rivolte a Lukaku, a secco da oltre 400 minuti e difeso dall'allenatore.



Non solo. Mourinho ha attaccato anche i media: "Colpa mia - dice - Dovrei lamentarmi ogni settimana dei nostri infortuni, penso che ogni altro allenatore avrebbe parlato ogni giorno di Pogba. 'Oh, io non ho Pogba, oh se avessi Pogba..., oh 10 partite senza Pogba, oh tutta la fase a gironi di Champions senza Pogba, oh tutti i big match contro Liverpool, Chelsea, Tottenham senza Pogba'... Ma io non ho parlato di Pogba una sola volta. Penso che voi abbiate visto il calcio che giocavamo a inizio stagione, so che l'avete visto, ma a voi conviene fare finta che non sia mai esistito".



Infine, a un'intervista rilasciata a Sport & Style, Mourinho è arrivato all'autocelebrazione: "Mi sarebbe piaciuto arrivare al Real Madrid esattamente nel momento in cui sono andato via. Mi piacerebbe arrivare al Manchester United proprio quando andrò via. Perché? Per prendere una squadra costruita da Mourinho. Un sogno". Il tecnico ha poi argomentato la battuta: "Quando sono andato via da Madrid, il Real era pronto a esplodere e infatti è esattamente quando ha cominciato a vincere, soprattutto contro il Barcellona. Sono un costruttore, un muratore del calcio".