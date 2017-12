Manchester United, Mourinho contro gli arbitri: "Ci penalizzano"

Ancora Mourinho contro gli arbitri: scivolato in terza posizione dietro il Chelsea di Conte e a distanza ormai siderale dal Manchester City, il tecnico del Manchester United trova il solito colpevole dopo il deludente 0-0 contro il Southampton. Nel mirino un mani di Yoshida nel primo tempo giudicato involontario dall'arbitro.



"Craig è un arbitro bravissimo, uno dei migliori non solo in Inghilterra, ma in tutta Europa. Ma stasera ha preso una decisione molto sbagliata che ci ha penalizzati. Io ho visto tutto dalla mia posizione, era chiarissimo, ma ero a 50 metri, così gli ho dato il beneficio del dubbio. Poi, però, vedo giocatori come Mata reagire così isteriscamente, allora ho capito che non c'erano dubbi. All'intervallo, l'ho visto ed era rigore, come il fallo su Rashford contro il Leicester e quello di Herrera contro il City. Ripeto che i tre arbitri hanno arbitrato bene in quelle partite, ma hanno preso decisioni sfortunate per noi e ci hanno penalizzati".