Manchester United, Mourinho: "City? Un soffio di vento e cadono"

José Mourinho non cambia mai, soprattutto nel bel mezzo di una lotta per il titolo che può contribuire a rendere incandescente. Alla vigilia del derby con il Manchester City che può riaprire il campionato e portare lo United a -5 dai rivali, il tecnico dei Red Devils ha lanciato un'evidente accusa agli avversari, quella di essere bravi simulatori.



"Sono un'ottima squadra, difendono bene, reagiscono bene quando perdono la palla - ha spiegato Mou parlando del City -. Hanno un attacco molto dinamico, il loro movimento è sempre creativo. Hanno giocatori straordinari, un allenatore fantastico, hanno tante grandi qualità. Però se mi chiedete una cosa che non mi piace, beh, di sicuro il fatto che perdono l'equilibrio troppo facilmente. Un po' di vento e cadono".



E dire che le parole di Guardiola erano state di ben altro tenore: "Io e José abbiamo un rapporto corretto. Siamo gemelli per quanto riguarda i titoli, entrambi vogliamo vincere dei trofei". Nessun riferimento ai difetti veri o presunti degli avversari...