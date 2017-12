Manchester United, Mourinho: "C'era un rigore evidente"

"Mourinho, dove ha perso la partita secondo lei?". "C'era un rigore evidente". Ha risposto proprio così lo Special One. Alla prima domanda, a caldo, l'allenatore del Manchester United ha subito indirizzato il tono della propria intervista attirandosi le critiche dei media inglesi. I Red Devils sono sprofondati a -11 dal City, hanno regalato di fatto due gol con due clamorose ingenuità su due calci piazzati, hanno sciupato una colossale occasione con Lukaku almeno per pareggiare i conti nel finale, ma Mourinho ha puntato il dito contro l'arbitro.



"Mi dispiace per noi e mi dispiace per Michael (Oliver, l'arbitro, n.d.r.). Penso che abbia diretto bene, ma c'era un rigore evidente su Ander Herrera (fallo di Otamendi, n.d.r.). Ha fatto un errore, puà capitare. La scorsa stagione abbiamo vissuto una situazione simile contro il Manchester City, Clattenburg non vide il rigore di Bravo su Rooney e anche questo era un rigore evidente. Mi dispiace per Michael Oliver perché penso abbia diretto bene".



Mourinho, stuzzicato, rincara la dose: "Alla vigilia ha detto che i giocatori del City vanno giù troppo facilmente...", gli chiedono. "Vero". Si va avanti. "E non è ironico che il suo giocatore sia stato ammonito per simulazione?". Risposta: "Beh, l'arbitro è un essere umano, ha fatto un solo errore, ma è stato cruciale per il risultato della partita. Loro più forti? Beh, hanno segnato due gol molto brutti, abbastanza incredibili, e quando subisci due gol così in una partita di questa importanza, ovviamente ti senti male perché ora voi parlate di cosa loro hanno fatto bene, di quanto sono bravi, ma hanno segnato su due rimpalli, Noi abbiamo fatto cose belle e brutte, ma ognuno ha dato il massimo".



"Campionato finito? Non so, ma se penso che loro sono una buona squadra e se penso che sono fortunati e hanno tutte queste decisioni a favore, allora forse sì. Ma martedì c'è un'altra giornata di Premier e tutti, noi, il Chelsea e gli altri, lotteremo per conquistare punti e ridurre la distanza. Certo, il vantaggio che hanno è davvero buono".