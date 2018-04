Manchester United, Mourinho boccia Shaw: "Questione di personalità"

José Mourinho è in grande forma. Dopo il monologo di 12 minuti che ha seguito l'eliminazione dalla Champions League del suo Manchester United, il tecnico portoghese ha 'regalato' ai giornalisti presenti in sala stampa un altro show dopo il successo dei Red Devils nei quarti di finale di FA Cup contro il Brighton.

Questa volta nel mirino di Mourinho è finito Luke Shaw, sostituito durante l'intervallo: "È una questione di personalità, fiducia e classe - ha detto lo Special One, senza troppi giri di parole, per spiegare il cambio - Non posso dire molto di più. I due terzini devono essere aggressivi e sempre in avanti. Non ho avuto quello che volevo nè da Shaw nè da Valencia - ha proseguito - ma sostituire entrambi al 45' era troppo rischioso, specie se fossimo andati ai supplementari".

"Valencia almeno in fase difensiva era piazzato bene - ha rincarato la dose il tecnico - mentre ogni volta che arrivavano dalla parte di Shaw erano pericolosi". Ecco fatto: tre frasi, poco più di un minuto e una bocciatura che sembra definitiva per il terzino inglese classe 1995, che nel 2014 è stato pagato la bellezza di 40 milioni di euro dai Red Devils.