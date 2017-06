Manchester United, Mourinho alle prese con la crossbar challenge

Non è un buon momento per Josè Mourinho al Manchester United ma il portoghese non se la prende. Prima della sfida di Europa League contro il Fenerbahce, Mou si è cimentato nella crossbar challenge, una sfida che piace tanto ai giovani e che consiste nel colpire la traversa da una certa distanza. Come se l'è cavata lo Special One? Vedere per credere...

En el entrenamiento de ayer Mourinho se atrevió con el Crossbar Challenge pic.twitter.com/qScXR9PGqG — MourinhoTv.com (@MourinhoTv) 3 novembre 2016